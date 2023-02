Apple Watch Series X e SE 3 arriveranno nel 2024

I futuri Apple Watch “Serie X” e Apple Watch SE 3 arriveranno nel 2024; secondo le recenti indiscrezioni, questi nuovi modelli di smartwatch avranno dei pannelli ancora più generosi, con un rapporto schermo-cornici impagabile.

Stando a quanto si legge, l’OEM di Cupertino prevede di lanciare i nuovi wearable premium nel 2o24; quest’anno invece, rischiamo di non vedere alcun modello o – al massimo – un Series 9 con poche modifiche. A riportare questi dati ci ha pensato una ricerca condivisa da David Hsieh, noto analista di Omdia.

Apple Watch Series X e SE 3: cosa sappiamo?

Nella sua nota, l’analista Hsieh ha dichiarato che il modello “Series X” avrà pannelli da 1,89 e 2,04 pollici, con un aumento, rispettivamente del 5 e del 10% rispetto alla generazione attuale. Cambierà anche la dimensione della cassa ma, verosimilmente, rimarrà il supporto ai cinturini così come lo conosciamo.

C’è da dire che “Series X” è un nome provvisorio; il marchio potrebbe applicare una nomenclatura molto simile a quella avuta con iPhone X, ma è presto per dirlo. Ad ogni modo, la “X” potrebbe anche rappresentare il numero dieci, visto che nel 2024 arriverà la decima generazione di smartwatch.

Per quanto concerne l’Apple Watch SE di terza generazione, questo dovrebbe arrivare con cadenza biennale, passando appunto dal 2022 al 2024, così come è avvenuto in passato (dal 2020 al 2022). Dovrebbe presentare il design di Apple Watch Series 8 con cassa da 41 e 45 mm. Ci domandiamo se avrà anche l’Always On Display.

L’iterazione Ultra invece, arriverà nel 2024 o addirittura nel 2025 e avrà un pannello con tecnologia microLED già generoso (2,13″ contro gli attuali 1,99″).

Nelle notizie correlate, Apple Watch Series 8 con cassa da 45 mm si porta a casa con 469,00€ al posto di 549,00€, spese di spedizione gratuite. È un ottimo prodotto con consegna celere, possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate e molto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.