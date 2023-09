Apple Watch Series 9 UFFICIALE: lo smartwatch ha un cuore tutto nuovo

Apple Watch Series 9 è finalmente ufficiale; il nuovo wearable della mela arriva con un’architettura interna a 5,6 billion di transistor; parliamo del processore Apple S9, più veloce del 30% rispetto a quello inserito nella generazione precedente. Secondo le stime di Apple dovrebbe assicurare un giorno intero di utilizzo. Fra le novità più rilevanti dobbiamo citare anche una migliore integrazione del sistema operativo (watchOS 10, finalmente disponibile) con Siri. Arriva anche l’integrazione con l’app Salute (Health); si potranno chiedere all’assistente vocale informazioni sui parametri vitali e così via.

Apple Watch Series 9: le novità più rilevanti

Grazie a watchOS 10 lo scambio di contatti sarà immediato (come abbiamo già visto mesi fa); i wearable dispongono anche della seconda generazione dell’Ultrawide Band per sfruttare la feature “Precision Finding on iPhone“. Inoltre, adesso si potrà avere una maggiore integrazione anche con la cassa smart della compagna di Cupertino, HomePod.

I dispositivi della Series 9 dispongono di un pannello edge to edge a filo la scocca; le cornici sono ridotte al minimo e il display arriva a ben 2000 nit, proprio come quello di iPhone 14 Pro. Il minimo invece, scende a 1 nit durante la visualizzazione con Always On Display.

Oltre alle novità sopracitate, Apple espande le potenzialità della funzionalità “double tap” su Apple Watch per effettuare tantissime operazioni; il controllo “senza mani” permetterà agli utenti di rispondere alle telefonate, interrompere una sveglia, cambiare widget e navigare dentro il sistema operativo sfruttando l’accelerometro. È una feature facile, immediata e completa che cambierà completamente l’esperienza d’uso giornaliera con lo smartwatch. Ci sono poi opzioni avanzate per il monitoraggio del ciclo e per le attività da fare in bici.

Parliamo di colorazioni: arriva la nuovissima versione Pink oltre a quelle che conosciamo già (starlight, midnighe, silver e Product (RED). Non di meno, ci saranno tre iterazioni in acciaio super esclusive dalle tinte elegantissime.

Per quanto concerne i cinturini, abbiamo il nuovo materiale FineWomen che sostituisce la pelle in virtù di una scelta più “Green” da parte di Apple; non manca la solita collaborazione con il brand di alta moda Hermes e, ovviamente, è presente anche la partnership con Nike. Arrivano anche i nuovi cinturini sport e i nuovi Sport Loop.

Apple Watch Series 9 è disponibile in due versioni, una con cassa da 41 mm e una con cassa da 45 mm. Altresì, si può scegliere l’iterazione con modulo Cellular interno o, volendo, quella esclusiva in acciaio. I prezzi in USA partono da 399$ per la versione GPS, da 499$ invece, per la variante con modem Cellular. I preordini iniziano oggi, ma la commercializzazione è prevista per il 22 di questo mese. Per watchOS 10 dobbiamo aspettare il 18 settembre. I prezzi italiani invece, partono da 459,00€ per il modello da 41 mm solo GPS, ovviamente IVA inclusa.,