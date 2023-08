Apple Watch Series 9: prevista la colorazione rosa come iPhone 13

Il prossimo Apple Watch Series 9 disporrà di una inedita colorazione rosa, molto simile a quella che abbiamo visto con iPhone 13 nel 2021. Lo rivela un noto insider del web, ShrimpApplePro,, che si è rivelato più volte preciso e accurato con i suoi leaks. La colorazione interesserà sia le varianti da 41 mm che quelle da 45 mm, costruite sempre in alluminio. Il design di questo wearable sarà simile, in tutto e per tutto, a quello del modello precedente.

Apple Watch Series 9: cosa sappiamo ad oggi?

Oltre alla finitura Midnight, a quella Silver, alla Starlight e all Product(RED), Apple potrebbe dotare i nuovi smartwatch della Series 9 anche di una quinta colorazione: quella rosa. Al momento tale tinta è già disponibile su diversi gadget della mela: iPad Air (2022), iPad mini, iPad, iMac e forse, la vedremo anche sui prossimi iPhone 15 e 15 Plus. I modelli in acciaio inossidabile invece, presenteranno tre colorazioni: gold, silver e grafite.

Sotto la scocca dell’iterazione 2023 vedremo un nuovo processore, probabilmente l’S9 che, stando ai rumor, potrebbe essere basato sull’Apple Bionic A15, il SoC di iPhone 14, per intenderci. Infine, pare che i gadget verranno spediti in una confezione ancora più piccola di quella avuta finora, così da ridurre l’inquinamento con scatole di cartone riciclato più minute. Quando vedremo i nuovi smartwatch di Cupertino? Secondo le indiscrezioni nono prima di settembre; il debutto è imminente, dunque. Voi cosa vi aspettate?

