Apple Watch Series 9: MINIMO STORICO su Amazon, corri a prenderlo

Da poco più di un mese Apple ha presentato le ultime novità per il 2023: oltre ai classici melafonini di punta (nello specifico, abbiamo conosciuto la serie iPhone 15), abbiamo avuto la seconda generazione del Watch Ultra e il famigerato Apple Watch Series 9 (disponibile in due iterazioni) che presenta un chipset aggiornato e che dispone di una funzionalità che ha completamente fatto impazzire tutti: il doppio tap (così come è definita dalla compagnia).

Questa feature permette di navigare all’interno del menù del dispositivo senza mai dover toccare lo schermo. Il merito è del SoC S9 aggiornato che assicura prestazioni inarrivabili fino a questo momento per un wearable del genere e che ha consentito alla società di Cupertino anche di inserire uno schermo OLED con Always On Display, luminoso fino a 2000 nit. Insomma, ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia dal design unico e originale; nello specifico, il modello che vi consigliamo noi (e che è in sconto su Amazon) è quello con cassa da 45 mm color argento con il cinturino in colorazione “blu abisso”. Costa 469,00€ al posto di 489,00€ ma non pagherete le spese di spedizione perché saranno incluse nel costo dell’articolo.

Apple Watch Series 9: il tuttofare più completo che vi sia

Questo smartwatch di Apple vanta a bordo una serie di sensori che lo rendono un prodotto imperdibile per gli appassionati; costa 469,00€, come detto, ma vale ogni singolo centesimo richiesto dall’azienda. Oltre ad essere un notificatore è anche un companion di allenamenti, un assistente sanitario impeccabile che monitora il battito cardiaco H24, rileva le eventuali fibrillazioni atriali, controlla la qualità del proprio sonno e può anche fare un ECG (elettrocardiogramma) dal proprio polso.

Il nostro consiglio è sempre lo stesso: affrettatevi ad acquistarlo perché a questa cifra è un vero best buy. Lo trovate su Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato); non lasciatevelo sfuggire.

