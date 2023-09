Apple Watch Series 9 e Ultra 2: svelati I componenti interni prima del lancio

Apple Watch Series 9 e Watch Ultra 2 verranno presentati fra pochissime ore; i nuovi smartwatch della mela potrebbero essere dotati di un processore U2 aggiornato e dovrebbero ricevere dei nuovi componenti interni.

Andiamo con ordine: mancano pochissime ore all’annuale keynote di Apple. Si chiama “Wonderlust” e si terrà oggi, alle ore 19:00 in Italia (con il fuso orario, ovviamente). Noi vi riporteremo tutte le notizie e le novità, quindi restate connessi con noi. Oltre agli iPhone 15, Apple presenterà anche la nuova generazione di smartwatch di punta. In queste ore sono infatti trapelate ulteriori informazioni inerenti i wearable che conosceremo fra poco. I dati ci giungono per mezzo di Mark Gurman, il noto giornalista di Bloomberg.

Apple Watch Series 9 e Ultra 2: cosa sappiamo?

In passato abbiamo appreso che i nuovi smartwatch di Cupertino potrebbero venir alimentati dal processore S9, una soluzione mai vista prima che potrebbe offrire aggiornamenti significativi alle prestazioni rispetto all’attuale famiglia di wearable. Avremo un SoC tutto nuovo come non si vedeva da anni; di fatto, è dalla Series 6 che l’azienda utilizza il medesimo chipset con pochi aggiornamenti strutturali. Ci sarà anche un nuovo chip a banda ultralarga chiamato “U2” che raccoglierà l’eredità dell’U1 visto per la prima volta nel 2019. Anche i melafonini premium disporranno di questa particolare features.

Non di meno, Watch Series 9 e Ultra 2 potrebbero essere dotati di sensori aggiornati e di alcuni componenti chiave rimodulati all’interno. Ad esempio, dovremmo trovare un sensore ottico per la frequenza cardiaco e potrebbero esserci parti stampate in 3D per i modelli in acciaio inossidabile della linea di punta. Non dovremo avere cinturini in pelle e, al loro posto, avremo bande e maglie più “Green” ed ecosostenibili.

Intanto, nelle notizie correlate, vi segnaliamo che il Watch Series 8 con cassa da 45 mm color Midnight costa solo 449,00€, spese di spedizione incluse.

