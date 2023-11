Apple Watch Series 9 da 45 mm: sconto dell'8% su Amazon

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in un’offerta degna di nota; il nuovissimo Apple Watch Series 9, il modello di punta della casa di Cupertino, è in sconto dell’8% sul prezzo di listino. Da 489,00€ lo pagherete solo 459,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che si tratta di un risparmio super per un device uscito da pochissimi mesi sul mercato internazionale e che vanta specifiche incredibili sotto la scocca.

Apple Watch Series 9: il best buy del giorno

Oltre a presentare un chipset S9 di ultima generazione che permette di usare il device anche senza toccare lo schermo (il merito è della funzione “Double Tap”), ha un design mozzafiato con un display curvo senza cornici (sono praticamente ridotte al minimo) ed è disponibile in diverse colorazioni (mezzanotte, argento, rosa e galassia). Fra le altre cose dispone di un comparto di sensori veramente incredibili: c’è quello per monitorare il livello di ossigeno nel sangue, quello per fare un ECG dal proprio polso, per il monitoraggio del battito cardiaco (H24, sette giorni su 7), per controllare la qualità del proprio sonno ma non finisce qui. Si può anche tenere traccia dei propri progressi sportivi grazie al GPS integrato e ad un’app (Fitness) ben fatta e ricca di funzionalità evolute (c’è il supporto a tantissime attività).

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di 459,00€, spese di spedizione incluse, per il modello con scocca colro Midnight da 45 mm. Lo sconto è dell’8% sul valore di listino e c’è la possibilità di dilazionare il prezzo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Non lasciatevelo sfuggire, c’è anche il reso gratuito entro il 31 gennaio 2024 e un anno di garanzia con il costruttore, valido in tutti gli Apple Store del mondo. In alternativa, sappiate che avrete due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata per bene due anni, con il supporto logistico del sito pronto ad aiutarvi, via chat o via telefono, ogni giorno. Fate presto se siete interessati all’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.