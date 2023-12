Apple Watch Series 9 a soli 399€ da Unieuro (Sottocosto Online)

L’Apple Watch Series 9 è in super offerta sul sito di Unieuro grazie alla nuova promozione del Sottocosto. La versione solo GPS, con cassa da 41 mm in alluminio e cinturino Sport, è in vendita a soli 399€ invece di 459€, grazie allo sconto del 13%. E in più è possibile scegliere il pagamento in 3 rate da 133€ al mese senza interessi con Klarna e PayPal, oltre a beneficiare delle spese di spedizione gratuite. Ecco il link all’offerta.

Le novità più importanti arrivano tutte dal System in Package S9, il processore che deriva dall’A16 Bionic, in grado di restituire una reattività superiore rispetto ai modelli precedenti. Altre migliorie riguardano l’introduzione del Double Tap e l’esecuzione di Siri in locale.

Apple Watch Series 9 a meno di 400€ sul sito di Unieuro

E iniziamo proprio dal Double Tap per presentare le novità più significative della nuova generazione di Apple Watch. Grazie a questo nuovo gesto, è possibile gestire sia il nuovo Apple Watch che il modello Ultra 2 con una sola mano, senza più la necessità di toccare il display.

Unendo due volte indice e pollice della mano su cui si indossa Apple Watch, gli utenti sono in grado di effettuare la maggior parte delle azioni più comuni. Si tratta di una novità significativa, che va ad incidere subito sull’esperienza d’uso quotidiana dello smartwatch.

Come anticipato nell’introduzione, l’utilizzo del nuovo Apple Watch di Apple risulta ancora più gradevole grazie alla sua maggiore reattività, in particolare quando si naviga tra le applicazioni e i widget.

Apple Watch Series 9 è in offerta al prezzo più basso di sempre su unieuro.it, dove è in vendita a soli 399€, per un risparmio di 60€ rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico.

