Apple Watch Series 9 (45 mm): TUO con uno sconto FOLLE del 7% su Amazon

Il nuovissimo e meraviglioso Apple Watch Series 9 è finalmente disponibile su Amazon con uno sconto esagerato; si porterà a casa con il 7% in meno sul valore di listino. Praticamente sarà vostro con soli 489,00€, spese di spedizione incluse, al posto di 525,00€. Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è da prendere al volo. Il modello in questione è quello in colorazione “midnight” con cassa da 45 mm e modulo GPS al seguito. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata. Non di meno, si potrà usufruire di una serie di vantaggi esclusivi grazie al noto portale di e-commerce americano; a questa cifra è da prendere al volo, anche perché avrete la consegna presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato) entro 24 o 48 ore.

Apple Watch Series 9 su Amazon: un vero Best Buy senza rivali

Questo smartwatch di Apple è un vero portento; dispone di un processore S9 di ultima generazione che promette prestazioni più veloci rispetto al passato, consente di eseguire il “double tap” (una funzione che vi permetterà di navigare nel menù senza toccare mai lo schermo) e molto altro ancora. La scocca dell’orologio è in alluminio riciclato mentre lo schermo è un pannello OLED da 45 mm con Always On Display e luminosità massima di 2000 nit.

Non è solo uno smartwatch intelligente che vi segnala le notifiche provenienti dai social network, le chiamate e i messaggi in entrata e molto altro ancora. Questo è un fitness tracker di ultima generazione, un assistente sanitario incredibile, un prodotto leggero e versatile che può anche salvarvi la vita. Monitora il battito cardiaco, può rilevare le eventuali fibrillazioni atriali e consente anche di fare un ECG dal proprio polso. Con un prezzo di soli 489,00€, spese di spedizione incluse, questo è il miglior smartwatch da acquistare oggi su Amazon, ma non lasciatevelo sfuggire. C’è il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 e si può usufruire della garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo.

