Apple Watch Series 9 (45 mm): sconto di 40€ IMMEDIATO su Amazon

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente strepitosa: l’ottimo Apple Watch Series 9, nella sua iterazione con modem GPS e scocca color Midnight da 45 mm costa solo 449,00€ al posto di 489,00€, con un risparmio medio pari a 40€ sul valore di listino. Capite bene che si tratta di un bel risparmio per un gadget uscito da pochissimi mesi nel mercato internazionale; con il noto portale di e-commerce americano avrete diritto alla consegna celere e gratuita, oltre che immediata presso il vostro domicilio, anche in meno di 24 o 48 ore.

Sappiate che c’è anche il reso gratuito fino ad un mese dall’acquisto e che si può dilazionare l’importo del wearable in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o in cinque o dieci soluzioni a tasso zero con il sistema interno al sito (per gli account abilitati). Se siete interessat* all’acquisto, affrettatevi.

Apple Watch Series 9: prezzo super vantaggioso su Amazon

Lo smartwatch di Apple è un vero best buy alla cifra a cui viene proposto adesso; è un notificatore eccellente, dotato di sensori all’avanguardia che permettono di avere un controllo eccellente nell’ambito fitness e sui propri progressi sportivi, ma non solo. Permette anche di tenere traccia della qualità del proprio sonno e può fare un ECG (elettrocardiogramma) direttamente dal polso. Monitora il battito cardiaco H24, sette giorni su sette e rileva anche il livello di ossigenazione presente nel sangue.

Come detto, è un notificatore perfetto che lavora in simultanea con l’iPhone; pensate che da questo Apple Watch Series 9 si può anche rispondere alle telefonate o ai messaggi grazie alla cassa di bordo e al microfono integrato. Costa solo 449,00€ nella sua iterazione con scocca color Midnight da 45 mm; il cinturino è abbinato al colore della stessa ed è in silicone, morbido e piacevole alla vista e al tatto. Cosa aspettate? Correte. prenderlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.