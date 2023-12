Apple Watch Series 9 (45 mm): l'accessorio PERFETTO per il tuo nuovo iPhone

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartwatch della mela semplicemente superlativo; il nuovissimo Apple Watch Series 9 infatti, nella sua iterazione con scocca color Midnight da 45 mm, si porta a casa al prezzo sensazionale di 429,00€ con il 12% di sconto sul valore di listino. Avrete anche l’IVA compresa nel costo dell’articolo, potrete usufruire di tantissimi vantaggi con il noto portale di e-commerce americani e sappiate che il modello in questione ha perfino il cinturino in silicone abbinato al colore della cassa.

Apple Watch Series 9 su Amazon: il Best Buy del giorno

Non lasciatevi sfuggire questa promozione imperdibile: ha specifiche top, un costo contenuto ed è anche in sconto. Fra le tante cose, potrete godere della consegna celere e immediata entro 24 o 48 ore dal momento dell’ordine (festività escluse, ovviamente), usufruirete della garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore, potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o con il sistema interno al sito, in cinque soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati) e c’è perfino il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 in caso di eventuali ripensamenti o di gravi problematiche.

Questo smartwatch della mela è sensazionale: dispone del nuovo processore S9 che permette di godere della funzione “Double Tap”. Che cos’è? Semplice: è una feature che consente agli utenti di utilizzare il gadget anche senza toccare mai lo schermo. “È quasi magia, Apple”. Fra le altre cose, Apple Watch Series 9 ha uno schermo ampio e generoso da 45 mm con scocca in alluminio e c’è una pletora di sensori al di sotto, che servono per tenere traccia dei progressi sportivi, per monitorare lo stato di salute e per controllare la qualità del proprio sonno. A soli 429,00€ al posto di 489,00€, questo è il wearable da acquistare oggi, ma siate veloci. Se avete ricevuto un nuovo iPhone per Natale, non potete non prendere in considerazione l’acquisto di un Apple Watch.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.