Apple Watch Series 9 (45 mm): DISPONIBILE su Amazon, anche in comode rate

Apple Watch Series 9 è finalmente disponibile per l’acquisto; il nuovo smartwatch premium della mela è fra noi e arriva con un prezzo di listino molto interessante. Rispetto alla generazione passata infatti, l’azienda di Cupertino ha deciso di ridurre i costi al pubblico. Giusto per fare un esempio, il modello che vi consigliamo noi, quello con cassa Midnight da 45 mm, costa solo 489,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che è un articolo eccellente, ricco di funzionalità smart super interessanti (double tap, fra tutte), con un design mozzafiato con cornici ridotte al minimo, schermo OLED con Always On Display, processore Apple S9 basato sull’A15 Bionic, e molto altro ancora. Se siete interessati/e, fate presto: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Apple Watch Series 9: il miglior smartwatch tuttofare

Questo Apple Watch Series 9, oltre ad avere un design mozzafiato e minimal, ha il supporto ai cinturini da 41 o 45 mm. Nel nostro caso, questo modello supporta quelli più generosi. Dispone di una batteria capiente che assicura un giorno di utilizzo con una singola carica, ha tantissime funzionalità smart, ha gli speaker e il microfono per fare e ricevere videochiamate direttamente dal proprio polso, dispone del processore S9, molto più veloce di quello visto nei modelli precedente, supporta tantissime attività sportive, ma non solo.

Il device è perfetto per il monitoraggio della qualità del sonno, controlla il livello di ossigeno nel sangue, gestisce al meglio i parametri vitali come la frequenza cardiaca, permette di fare un ECG dal proprio polso e, non di meno, rileva le eventuali fibrillazioni atriali.

Non perdete troppo tempo e fatelo vostro adesso al prezzo consigliato di soli 489,00€, spese di spedizione incluse. A questa cifra è difficile trovare di meglio; la consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita e garantita.

