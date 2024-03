Apple Watch Series 9 (45 mm): con un prezzo così non puoi ignorarlo

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il meraviglioso Apple Watch Series 9, nella sua iterazione con scocca da 45 mm, in colorazione “Midnight” e modem Wi-Fi e GPS integrato, costa soltanto 419,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra è veramente un best buy senza paragoni e senza rivali quindi non pensateci troppo e fatelo vostro adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione dedicata. Si risparmiano diverse centinaia di euro sul valore di listino; di base costerebbe 489,00€. Fate presto e non pensateci troppo, e ci sono anche altre colorazioni tra cui scegliere, una più bella dell’altra. I cinturini invece, potete comprarli anche di brand di terze parti da Amazon o da altri portali.

Apple Watch Series 9 su Amazon: imperdibile a questo prezzo

Il miglior wearable del momento, Apple Watch Series 9, oggi si porta a casa ad un prezzo veramente speciale: soltanto 419,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Considerate che con il noto portale di e-commerce americano avrete accesso a tantissimi vantaggi esclusivi. C’è la consegna celere e immediata, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. Volendo si può anche sfruttare la garanzia di un anno con il costruttore o quella di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del sito.

Apple Watch Series 9, nella sua iterazione con scocca da 45 mm Midnight, è un gadget smart veramente pazzesco; monitora il livello di ossigeno nel sangue, controlla la qualità del sonno, gestisce al meglio i parametri vitali ed è anche un notificatore smart di prim’ordine. A soli 419,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, è da prendere immediatamente.