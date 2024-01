Apple Watch Series 9 45 mm: a soli 449€ è il TOP da acquistare oggi

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in una promozione veramente degna di nota. L’ottimo Apple Watch Series 9, nella sua iterazione con scocca color Midnight da 45 mm, si porta a casa al prezzo speciale di soli 449,00€, IVA inclusa, al posto di 489,00€. Capite bene che il risparmio è alquanto elevato (pari all’8% sul valore di listino) ed è oltremodo un best buy anche perché offre caratteristiche uniche nel suo genere. Il design è quello iconico con bordi arrotondati e display curvo 2.5D con cornici ridotte al minimo e AOD, presenta un processore S9 che consente l’utilizzo del terminale anche senza l’ausilio delle mani e infine vanta tanti sensori evoluti sotto la cassa che servono per tenere traccia dei progressi sportivi e dell’ambito sanitario.

Apple Watch Series 9: ecco perché comprarlo

Questo smartwatch di Apple è un vero best buy; viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di 449,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, è leggero ma potente, con un’ottima autonomia e un display OLED risoluto e luminoso. Gode poi di un chipset S9 sotto la scocca che fa girare fluide le app e prive di lag di alcun tipo. Il cinturino è abbinato alla cassa; fra le altre cose, troviamo un sensore che monitora il livello di ossigeno nel sangue, ma anche quello che tiene traccia dei progressi sportivi in ambito fitness, ma non finisce qui. C’è un sensore evoluto che permette di fare un ECG direttamente dal proprio polso. Insomma, questo è un dispositivo sanitario oltre che un notificatore puntuale ed eccellente.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo di 449,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; c’è la consegna celere e immediata, oltre che gratuita e ci sono anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

