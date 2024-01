Apple Watch Series 9 (45 mm) a soli 429€ su Amazon (MINIMO STORICO)

Se siete alla ricerca di un nuovo smartwatch di punta della mela, magari per completare la vostra esperienza con l’ecosistema di Apple, non possiamo non consigliarvi l’ottimo Apple Watch Series 9 che, nella sua iterazione con cassa silver da 45 mm e cinturino blu tempesta, con modem GPS al seguito, si porta a casa ad un prezzo sensazionale: solo 429,00€, con lo sconto esagerato del 12% sul valore di listino. Non lasciatevelo sfuggire e prendetelo adesso perché a questa cifra è semplicemente un best buy senza rivali e senza paragoni. Il modello in questione avrebbe un costo di oltre 489€, quindi siate veloci; non sappiamo quanto durerà ancora la promozione o quante scorte siano ancora disponibili.

Apple Watch Series 9: ecco perché comprarlo

Il meraviglioso Apple Watch Series 9 è l’ultimo gioiello tecnologico del colosso di Cupertino; viene venduto e spedito da Amazon al costo di 429,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Dispone di tantissimi sensori sotto la scocca che lo rendono un fitness tracker eccellente ma anche un ottimo assistente sanitario. Può monitorare il livello di ossigeno nel sangue, consente di tenere traccia della qualità del proprio sonno e misura i battiti cardiaci H24. Non solo: pensate che si può anche fare un ECG (un elettrocardiogramma, per intenderci) direttamente dal vostro polso. È un notificatore eccellente ma anche un prodotto con il quale si possono fare e ricevere telefonate (con l’ausilio di un iPhone connesso nelle vicinanze).

Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio in meno di 24 o 48 ore grazie al servizio di Prime, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e, dulcis in fundo, si avrà accesso a ben due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto tecnico del sito. Cosa aspettate? Apple Watch Series 9 da 45 mm è in sconto a soli 429,00€, IVA inclusa. Correte a prenderlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.