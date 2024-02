Apple Watch Series 9 (45 mm) a soli 429€ su Amazon: a questa cifra è da prendere ORA

Se siete alla ricerca di uno smartwatch di punta di casa Apple e non sapete cosa acquistare, vogliamo consigliarvi l’ottimo Apple Watch Series 9 che, nella sua iterazione con cassa color Midnight da 45 mm, si porta a casa all’incredibile prezzo di soli 429,00€ su Amazon, con un risparmio medio sul valore di listino pari al 4%.

Apple Watch Series 9: ecco perché comprarlo

Correte a prenderlo adesso e non pensateci troppo; a questa cifra risulta essere un best buy senza paragoni. Sappiate inoltre che il cinturino è in silicone ed è abbinato alla cassa dell’orologio che è, ovviamente, in alluminio. Questo è un dispositivo sanitario, un fitness tracker, un notificatore e pensate che vi darà anche la possibilità di rispondere alle telefonate grazie allo speaker integrato (c’è pure il microfono) e si può anche rispondere ai messaggi visto che c’è una tastiera a schermo che funziona tramite “swipe”. Correte a prendere questo gioiello prima che sia troppo tardi.

Grazie al noto portale di e-commerce americano poi avrete la possibilità di dilazionare l’importo complessivo in comode rate (micropagamenti su base mensile) con CreditLine di Cofidis o in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. C’è il reso gratuito in caso di eventuali problematiche e sappiate che si può beneficiare della garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Apple Watch Series 9 ha una cassa in alluminio e uno schermo OLED da 45 mm super risoluto con Always On Display; si vede benissimo anche sotto la luce diretta del sole e grazie al chipset Apple S9 si può perfino utilizzare il device senza l’ausilio delle mani grazie alla feature “Doublet Tap” (doppio tap, letteralmente). A soli 429,00€ questo smartwatch è da comprare immediatamente, non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.