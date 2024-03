Apple Watch Series 9 (45 mm) a soli 419€ su Amazon: compralo ADESSO

Se siete alla ricerca di un nuovo smartwatch di punta della mela e non sapete cosa acquistare, vogliamo consigliarvi l’ottimo Apple Watch Series 9 che, nella sua iterazione con scocca color midnight da 45 mm si porta a casa al prezzo sensazionale di soli 419,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso, anche perché è un best buy a questa cifra. È imperdibile e vanta specifiche tecniche esagerate; unitamente a ciò, con il noto portale di e-commerce americano potrete usufruire di tantissimi vantaggi esclusivi. Andiamo con ordine e vediamoli tutti.

Apple Watch Series 9 (45 mm): a soli 419€ è imperdibile

Il wearable è un prodotto eccellente dotato di un processore Apple S9 che consente di utilizzare il dispositivo anche con il Double Tap; ha una scocca in alluminio color Midnight e un display OLED con Always On Display e luminosità di picco di 2000 nit. Allo stesso modo, il cinturino è abbinato alla cassa del prodotto. Con questo gadget avrete accesso a tutte le informazioni sui vostri dati sanitari e sull’aspetto fitness. Non di meno, è un notificatore eccellente che vi permetterà di rispondere alle telefonate e ai messaggi senza il minimo problema.

Come detto, Apple Watch Series 9 con cassa da 45 mm viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 419,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. A questa cifra è un gadget da avere assolutamente ma non lasciatevelo sfuggire; costa poco ma offre tanto e in più avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, in caso di ripensamenti o di gravi problematiche. In ultima istanza, citiamo la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero.