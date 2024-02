Apple Watch Series 9 (45 mm): a soli 419€ è un BEST BUY assoluto

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il meraviglioso Apple Watch Series 9, l’ultimo arrivato presso la compagnia di Cupertino, è in super sconto al prezzo sensazionale di soli 419,00€ nella sua iterazione con scocca color Midnight da 45 mm, modem GPS al seguito e pensate che avrete anche le spese di spedizione comprese nel prezzo. L’IVA è inclusa, oltremodo. Cosa aspettate? A questa cifra è da comprare immediatamente ma non pensateci troppo; non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili sul noto portale di e-commerce americano e per quanto durerà ancora la promo esclusiva. Correte a prenderlo adesso; il cinturino sarà abbinato alla cassa e in confezione troverete soltanto il cavo di alimentazione, oltre agli accessori e al wearable.

Apple Watch Series 9: ecco perché comprarlo oggi

Appel Watch Series 9 è un wearable sensazionale; ha una scocca in alluminio color Midnight (nel modello che vi segnaliamo) super resistente. C’è uno schermo OLED con Always On Display che si vede benissimo anche sotto la luce diretta del sole, è super luminoso (fino a 2000 nit) e sul frame laterale abbiamo un tasto per il richiamo rapido delle app aperte o per pagare con Apple Pay e vi è anche la Digital Crown. Sotto la scocca troviamo tanti sensori evoluti per il monitoraggio della salute, per il controllo della qualità del sonno, per gli allenamenti e molto altro ancora.

Non di meno, è un notificatore perfetto per le attività. Cosa aspettate a prenderlo? Fatelo vostro adesso prima che terminino le scorte. Pensate che con questo gadget si può anche monitorare il livello di ossigeno nel sangue e c’è perfino la possibilità di fare un ECG dal proprio polso. A soli 419,00€ in super sconto per la versione con cassa da 45 mm questa è un’offerta che non potete lasciarvi sfuggire.

