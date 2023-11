Apple Watch Series 9 (41 mm): prezzo WOW per il Black Friday (-13%)

Il meraviglioso Apple Watch Series 9, nella sua iterazione con cassa Midnight da 41 mm, costa solo 399,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Capite bene che a questa cifra si presenta come un best buy senza paragoni. È, di fatto, l’ultimo wearable uscito in casa Apple e vanta specifiche tecniche all’avanguardia e un design mozzafiato con un display piccolo ma risoluto, avete perfino la luminosità massima a 2000 nit. Fra le altre cose, citiamo la presenza del processore S9 che assicura prestazioni più elevate rispetto al passato ma consente anche di fare il “double tap”, l’innovativa feature che permette di navigare nel menù dell’orologio senza toccare mai lo schermo. Segnaliamo poi la pletora di sensori evoluti sotto la scocca che rendono il dispositivo un fitness tracker e, al tempo stesso, un eccellente gadget sanitario. Non lasciatevelo sfuggire e prendetelo adesso prima che sia troppo tardi.

Apple Watch Series 9: tanti motivi per acquistarlo

Come detto, Apple Watch Series 9 permette di fare tantissime cose; oltre ad essere un notificatore vi darà anche la possibilità di rispondere ai messaggi e alle telefonate grazie alla cassa e al microfono integrati. Ci sono tanti sensori per monitorare il livello di ossigeno nel sangue, il battito cardiaco H24 ma che consentono anche di fare un ECG direttamente dal proprio polso.

Lo smartwatch di Apple, nella sua iterazione con cassa Midnight da 41 mm si presenta come una soluzione eccellente alla cifra a cui viene proposto oggi: solo 399,00€. C’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e, non di meno, c’è la possibilità di godere di un anno di garanzia con assistenza tecnica dedicata e della garanzia di due anni con il rivenditore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.