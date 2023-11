Apple Watch Series 9 (41 mm): oggi lo paghi solo 399€ su Amazon, corri a prenderlo

Se state cercando un nuovo smartwatch di punta Apple e possedete già un iPhone, noi oggi vi consigliamo l’ottimo Apple Watch Series 9 che, nella sua iterazione con cassa color Pink da 41 mm si porta a casa all’incredibile prezzo di soli 399,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il costo è praticamente irrisorio per un terminale di ultima generazione del genere; c’è la consegna celere e immediata, oltre che gratuita, e si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Siate veloci se siete interessati all’acquisto perché le scorte potrebbero terminare a breve, o peggio, la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

Apple Watch Series 9: ecco perché dovete acquistarlo

Il dispositivo di casa Apple è un vero best buy; si presenta come uno smartwatch eccellente sotto tutti i punti di vista, è versatile e ha una scocca in alluminio color rosa veramente splendida. Sotto il telaio batte un cuore Apple S9, il nuovo processore che permette di fare azioni incredibili come il “doppio tap” che vi assicura la navigazione all’interno della UI del Watch senza mai toccare lo schermo. Magia? No, tecnologia. Fra le altre cose poi, citiamo lo schermo OLED con luminosità di picco di 2000 nit e l’Always On Display al seguito. I colori saranno sempre nitidi e vibranti, perfetti per una visione eccellente sotto la luce diretta del sole. Il cinturino in confezione sarà abbinato alla cassa dell’orologio ma volendo potrete comprarne altri compatibili, anche di brand di terze parti.

Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio in pochissimi giorni (anche in meno di 24 o 48 ore, volendo); c’è il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 e ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. A soli 399,00€ è da comprare immediatamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.