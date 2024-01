Apple Watch Series 9 (41 mm) a 399€ su Amazon: BEST BUY

Il meraviglioso Apple Watch Series 9 con cassa in alluminio da 41 mm è in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 399,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso ma siate veloci perché a questa cifra è un best buy esagerato senza rivali. Noi vi suggeriamo di prenderlo seriamente in considerazione, soprattutto se possedete già un iPhone e volete ampliare l’ecosistema della mela. Inoltre, non di meno, viene venduto e spedito dal noto portale di e-commerce con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Cosa aspettate? Fatelo vostro adesso.

Apple Watch Series 9 su Amazon: da comprare subito

Il dispositivo di Apple è un Best Buy su tutta la linea; viene venduto e spedito da Amazon e c’è anche il reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Non di meno vi è la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o in cinque o dieci soluzioni a tasso zero. Avrete diritto ad un anno di garanzia valido in tutti gli Apple Store del mondo, e a due anni di garanzia con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Questo Apple Watch Series 9 è un prodotto leggero, compatto, piccolo, con uno schermo OLED di nuova generazione che supporta l’AOD e con una luminosità di picco elevatissima. Ha tantissimi sensori evoluti sotto la scocca che permettono di gestire al meglio le operazioni. Può monitorare il livello di ossigeno nel sangue, consente di fare un ECG dal proprio polso e controlla i battiti cardiaci H24. A soli 399,00€ è un prodotto pazzesco, è un fitness tracker evoluto, un assistente sanitario di alto profilo e molto altro ancora. Correte a prenderlo su Amazon adesso.

