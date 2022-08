Apple Watch Series 8: stesso design del Series 7, a quanto pare

Secondo quanto si apprende, sembra che l’Apple Watch Series 8 classic disporrà del medesimo design del Watch Series 7 attuale. A dirlo è un’indiscrezione appena trapelata sul web.

Di fatto, i nuovi modelli classici da 41 e 45 mm del Watch Series 8 in arrivo a settembre avranno lo stesso design degli smartwatch di Apple usciti nel 2021. A riportare questa indiscrezione ci ha pensato l’utente su Twitter @ShrimpApplePro. Se ricordate, è stato il primo tipster online a ribadire che i futuri iPhon 14 Pro sarebbero stati dotati di un foro e una pillola al posto del notch.

Apple Watch Series 8: tutto quello che c’è da sapere

Purtroppo non ci sarà una variante in titanio per i modelli standard di Apple Watch Series 8. Questo è quanto afferma l’insider del web; non di meno, la versione extreme però, quella destinata ai super professionisti (ancora oggi sconosciuta) potrebbe presentare una finitura esclusiva con il nobile materiale. Potrebbe avere un design differente e uno schermo ancora più grande. Alcuni riferiscono che questa versione esclusiva potrebbe chiamarsi “Apple Watch Pro“, ma ad oggi è solo un mero rumor che vi invitiamo a prendere con “un pizzico di sale”.

Apple Watch Series 8 leak

Note: the info is about the base series 8 only. No info abt the higher version atm

@ShrimpApplePro ha anche aggiunto che non sa quali saranno i sensori presenti a bordo dei nuovi modelli; tuttavia, si presume che la produzione di massa di questo wearable inizierà presto. D’altronde, la presentazione è prevista per settembre. Il tipster ha aggiuto che ci saranno solo quattro colori per il Watch Series 8: Midnight, Starlight, Silver e Product (RED). Non sembrano essere previste colorazioni verdi o azzurre, a quanto pare. I modelli in acciaio inossidabile dovrebbero essere solo Silver e Graphite.

