Apple Watch Series 8: se hai un iPhone lo devi acquistare ADESSO

Se avete un iPhone, molto probabilmente potreste voler un orologio smart da abbinare al vostro dispositivo. Se non ne avete mai posseduto uno, sappiate che questi wearable vi cambiano la vita, semplicemente. Oramai gli Apple Watch sono in grado di fare cose impensabili fino a qualche anno fa. Sono infatti dei notificatori, vi monitorano la salute, vi ricordano di prendere le medicine, consentono di controllare la qualità del sonno e vi aiutano a fare progressi in ambito sportivo. Possono anche diventare dei veri e propri companion di allenamento grazie all’applicazione Apple Fitness+.

Nello specifico, abbiamo scoperto che l’ultimo modello della linea, Apple Watch Series 8 con cassa Midnight da 45 mm, si porta a casa con soli 497,00€ al posto di 549,00€. Le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel costo del device e la consegna è immediata: in pochissimi giorni sarà a casa vostra. C’è la garanzia di Apple per un anno e quella di Amazon per ben due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte.

Apple Watch Series 8 (45 mm): Best Buy a questo prezzo

Apple Watch Series 8 è uno smartwatch incredibile: ha un design all’ultimo grido, con pannello OLED da circa 2 pollici super risoluto, con cornici sottilissime e con una cassa da 45 mm in alluminio riciclato. Volendo, c’è anche la versione da 41 pollici per chi ha polsi più piccoli.

È un notificatore che vi segnala tutte le notifiche provenienti dai social network, le chiamate in entrata, i messaggi e non solo. Si può anche rispondere ad una telefonata grazie alla cassa e al microfono presenti a bordo. È un wearable veloce, affidabile, esteticamente bellissimo, perfetto per monitorare i parametri vitali e i progressi sportivi. I cinturini poi, si possono cambiare a proprio piacimento; su Amazon ne troverete tantissimi, sia originale che di terze parti.

Ad ogni modo: Apple Watch Series 8 a soli 497,00€ è un Best Buy assoluto.

