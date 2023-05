Apple Watch Series 8: scopri come acquistarlo a soli 416€ su eBay

Oggi su eBay il risparmio è davvero potente. Grazie al Codice Coupon MAGGIO23EDAYS acquisti il fantastico Apple Watch Series 8 a soli 416 euro, invece di 549 euro (prezzo di listino). Il voucher, disponibile da ieri, ti permette di scontare il prezzo già promozionato di un ulteriore 15% e fino a un massimo di 100 euro. Potrai utilizzarlo 2 volte. Cosa stai aspettando? Approfittane subito.

La versione in offerta è quella con cassa in alluminio da 45mm. In questo ordine hai la consegna gratuita con spedizione entro 3 giorni gratis. Inoltre, con eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 138,80 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Apple Watch Series 8: uno spettacolo di tecnologia a prezzo folle

Con eBay non si scherza. Oggi acquisti il nuovo Apple Watch Series 8 a un prezzo folle. Sfrutta il Codice Coupon MAGGIO23EDAYS e ottieni 73,49 euro di extra sconto sul prezzo già in promozione. Dotato di potenti sensori, questo smartwatch è in grado di misurare la frequenza cardiaca e di effettuare anche un elettrocardiogramma. Il display Retina Always-On offre colori brillanti e quadranti più luminosi. Scopri tutte le funzionalità speciali.

Resistente agli urti, alla polvere e all’acqua fino a 50 metri, lo porti sempre con te. In più il nuovissimo sensore della temperatura registra con precisione la tua temperatura mentre dormi. Le variazioni forniscono indicazioni importanti sul tuo stato di salute generale e possono dipendere da alcol, attività fisica o una malattia. Aggiungilo al carrello con soli 416 euro, anziché 549 euro. Puoi anche pagarlo in 3 rate tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.