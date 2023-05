Apple Watch Series 8: sconto SUPER su Amazon e lo paghi anche a rate

Se state cercando un nuovo smartwatch di punta per il vostro iPhone vogliamo consigliarvi l’ottimo Apple Watch Series 8, un dispositivo leggero, versatile, compatto, ma ricco di funzionalità speciali, destinato all’utenza consumer che vuole un gadget sanitario e sportivo ma che presenta un look elegante e minimale. Grazie agli sconti di Amazon, la versione con cassa silver da 41 mm si porta a casa con uno sconto esagerato pari al 14% sul prezzo di listino. In poche parole, sarà vostro con soli 439,00€ al posto di 509,00€, spese di spedizione incluse.

Capite bene che il risparmio è veramente eccezionale per un gadget uscito da pochissimi mesi in commercio e che si presenta, ancora adesso, come una delle migliori soluzioni presenti nel panorama degli wearable da polso. Se poi avete un iPhone, non potete non acquistarlo: cambierà completamente il vostro modo di utilizzare il dispositivo principale.

Apple Watch Series 8 su Amazon a meno di 440€: best buy

Grazie ad Amazon avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; come non citare la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, ma non solo. C’è la possibilità di usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di gravi problematiche o di ripensamenti e in più avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata grazie al sito di Amazon.

La vera novità è che potrete pagare questo gadget in comode rate grazie al servizio di Cofidis, basta la carta d’identità e il codice fiscale, oltre all’IBAN che serve per scalare i soldi dell’oggetto mensilmente e il tutto sarà fatto. Non servirà nulla di più. Altresì potrete usare il sistema interno ad Amazon che vi suddividerà l’importo dell’Apple Watch in cinque canoni mensili a tasso zero. A soli 439,00€ questo è un best buy assoluto, ma siate veloci se intendete acquistarlo su Amazon; potrebbero terminare le scorte da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.