Apple Watch Series 8: sconto esclusivo del 20% su Amazon, non perdetevelo

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartwatch di casa Apple davvero molto equilibrato, leggero, bellissimo, ricco di funzionalità smart e con un design classicheggiante con una scocca dai bordi curvi con cornici super contenute. Ci riferiamo al potentissimo Apple Watch Series 8 che, grazie agli sconti di Amazon, si porterà a casa con un prezzo sensazionale: solo 439,00€ al posto di 549,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio sarà semplicemente elevato e avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi grazie al noto portale di e-commerce americano. Prima di addentrarci nella disamina del gadget vi ricordiamo che il modello che vi consigliamo è quello con cassa da 45 mm in colorazione Midnight.

Apple Watch Series 8: a questo prezzo non puoi lasciartelo sfuggire

Il wearable del colosso di Cupertino è un vero best buy senza paragoni; si tratta di un gadget completo che si adatterà alle esigenze di tutti. In primo luogo, è un notificatore eccellente: a bordo di questo gadget si ricevono notifiche, chiamate, messaggi, tutto in contemporanea al vostro melafonino, a patto che abbiate quest’ultimo vicino all’orologio. Gestisce gli allenamenti sportivi e monitora i progressi; in poche parole vi fungerà anche da “personal trainer” con medaglie e riconoscimenti quando avrete compiuto nuovi passi o avrete stabilito nuovi record personali. È un prodotto sanitario, oltretutto: controlla i battiti cardiaci H24, consente di fare un ECG dal proprio polso, si può misurare il livello di ossigeno nel sangue e, cosa importantissima può anche tener traccia della qualità del vostro sonno.

Insomma, non c’è nulla che questo smartwatch di casa Apple non possa fare; esteticamente è bellissimo con la sua cassa in alluminio color Midnight da 45 mm che si fonde con lo schermo OLED super risoluto, dai neri profondi e dalla leggibilità eccelsa anche sotto la luce del sole. A 439,00€ questo è il miglior smartwatch della mela se si cerca il top ad un prezzo contenuto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.