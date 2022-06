Apple Watch Series 8 potrebbe salvare tantissime vite umane

Stando a quanto si apprende, sembra che il futuro Apple Watch Series 8 possa diventare un prezioso alleato salvavite umane grazie alle nuove funzionalità di watchOS 9.

Apple Watch Series 8: sarà indispensabile, a quanto pare

Sappiamo che la compagnia di Cupertino ha svelato il nuovo software per wearable durante il primo giorno di WWDC; poche ore fa infatti, oltre a presentare i nuovi MacBook Air e Pro con chipset Apple Silicon M2, ha annunciato le caratteristiche della prossima generazione del firmware di Apple Watch. Andiamo con ordine e cerchiamo di capire tutto con calma.

All’interno della WWDC, Tim Cook ha presentato anche watchOS 9, oltre ad iOS e iPadOS 16 e a macOS 13. Fra le novità degne di nota citiamo il sensore di biometraggio relativo al rilevamento delle eventuali fibrillazioni atriali. Si legge che i gadget indossabili della mela saranno capaci di scoprire un evento ritmo irregolare del battito cardiaco (AFib) in modo da mettere in stato di allerta l’utente così che si possano contattare i soccorsi e il medico in tempo.

Ma facciamo un passo indietro: cosa è una fibrillazione atriale? Semplice: si tratta di un fenomeno che avviene quando le parti del cuore (quella superiore e quella inferiore) non si muovono all’unisono in sincronia. Ecco perché, il nuovo Apple Watch Series 8 potrebbe essere in grado di essere un dispositivo sanitario unico. Purtroppo, l’AFib colpisce tantissime persone (fino al 9% degli utenti over 65 e il 2% degli under 65). I sintomi di questo fenomeno sono molto pochi, quindi avere un gadget in grado di scoprir tutto in tempo potrebbe salvare molte vite.

A correlazione di ciò, MyHealthApple ha detto che perfino concesso all’OEM di Cupertino l’autorizzazione per questa funzione, quindi tutto sembra essere pronto.

Intanto, se cercate oggi un buon Apple Watch a basso costo, vi segnaliamo il modello SE a soli 279,00€ su Amazon con spedizione gratuita. Cinturino Midnight con cassa abbinata da 40 mm.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.