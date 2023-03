Apple Watch Series 8: nuovo minimo storico e risparmi quasi 100 euro

Grande occasione su Amazon per portarsi a casa Apple Watch Series 8, lo smartwatch di ultima generazione della mela morsicata. Oggi il prezzo è sceso a 457 euro, con un risparmio di quasi 100 euro rispetto al listino ufficiale: si tratta dello sconto migliore di sempre sul noto portale di e-commerce.

Ricorda che se sei abilitato puoi richiedere il pagamento in 5 comode rate mensili a tasso zero presso Amazon stessa. Altrimenti, seleziona il metodo di pagamento Cofidis al momento del checkout per ottenere una rateizzazione a tasso variabile.

Apple Watch Series 8: a questo prezzo è ancora più allettante

Con Apple Watch Series 8 scopri uno smartwatch interamente rinnovato rispetto la generazione precedente con sensore di temperatura, misurazione dell’ossigeno nel sangue e applicazioni all’avanguardia.

Tutte le app sono state infatti migliorate, come Allenamento, che include parametri ancora più evoluti e nuovi modi di fare sport. Cambia anche la Bussola con funzioni faypoint e “torna sui tuoi passi. Inoltre, hai funzioni avanzate per la sicurezza, come il rilevamento delle cadute, SOS emergenze e rilevamento incidenti.

Ricevi notifiche in caso di frequenza cardiaca irregolare, troppo alta o troppo bassa e puoi anche calcolare quanto ti muovi ogni giorno e controllare i tuoi progressi fitness. Naturalmente puoi gestire direttamente dal polso chiamate, email e messaggi, con dei semplici tap.

Apple Watch Series 8 può essere dunque tuo al suo prezzo migliore di sempre: lo paghi 457 euro, lo ricevi subito e inizi a utilizzarlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.