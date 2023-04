Apple Watch Series 8: su Monclick il prezzo è un MIRACOLO

Monclick si è davvero superato proponendo il nuovo Apple Watch Series 8 a un prezzo decisamente vantaggioso con consegna gratuita e tasso zero. Acquistalo subito a soli 497,99 euro, invece di 562,99 euro, e risparmia 65 euro grazie a questa promozione. Addirittura puoi anche decidere di pagarlo in 3 rate tasso zero da soli 165,99 euro l’una. Questo semplicemente scegliendo PayPal o Klarna come metodo di pagamento. Niente male vero?

Scegli il perfetto compagno delle tue giornate, oggi ancora più potente. Dotato di un sensore di temperatura, è in grado di fornirti dati in merito al tuo benessere generale. Grazie alla funzione “Rilevamento Incidenti” fornisce maggiore tranquillità a te e chi ti ama. Inoltre, il monitoraggio delle fasi del sonno ti permette di capire come dormi. Scegli il futuro della tua salute.

Apple Watch Series 8: tanta tecnologia ora al tuo polso

Con Monclick metti al polso l’ottimo Apple Watch Series 8 da soli 165,99 euro al mese per 3 mesi a tasso zero. Un’occasione imperdibile da cogliere al volo intanto che è ancora disponibile. Con un display Retina Always-On che arriva fino ai bordi hai uno schermo brillante e dai colori incredibili. I suoi sensori evoluti controllano i livelli di ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca tutte le volte che vuoi.

Tramite l’app Allenamento hai nuovi modi di fare sport e parametri ancora più evoluti per personalizzare obiettivi e workout. Con Apple Fitness+ puoi spingerti ancora oltre. Rimani in contatto con tutti anche senza togliere il cellulare dalle tasche grazie alla possibilità di effettuare e rispondere a chiamate, mandare messaggi e rispondere a email direttamente dal polso. La batteria dura da 18 fino a 36 ore. Acquistalo subito a soli 497,99 euro, invece di 562,99 euro. Anche in 3 rate a tasso zero selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.