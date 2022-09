Apple Watch Series 8: le novità GIUSTIFICANO il prezzo alto?

Le migliorie introdotte da Apple ieri con i nuovi orologi Apple Watch Series 8 sono davvero poche rispetto alla generazione del 2021. Che la compagnia di Cupertino abbia investito la parte di risorse nello sviluppo di Apple Watch ultra e più che mai evidente e non è certo un mistero. Il Series 8 invece, si conferma come la naturale evoluzione del modello precedente ma che introduce pochi upgrade significativi e in più, aumenta il prezzo di circa 100 € rispetto all’anno scorso. Ci sono anche meno colorazioni da scegliere, insomma: si è capito che non siamo contenti di molte cose annunciate dalla società ieri?

Per carità, potremmo stare ore a parlare della bontà del sensore dedicato alla misurazione della temperatura corporea, alla possibilità del gadget di individuare gli eventuali incidenti stradali chiamando così immediatamente i soccorsi, proprio come accade quando si attiva la modalità di rilevamento delle cadute che già in passato ha salvato diverse vite. Vi parlo a livello personale: io sono un grande fan degli sviluppi sanitari e non solo sui dispositivi da polso. Credo che siano elementi che possono fare la differenza sul mercato e soprattutto della vita quotidiana delle persone. Il problema è uno e uno solo: il prezzo. L’azienda di Cupertino ha esagerato quest’anno con aumento dei costi al pubblico dei suoi articoli e onestamente non ci spieghiamo il motivo di questo upgrade economico anche se i fattori potrebbero essere diversi.

Noi vi consigliamo. oggi più che mai di portarmi a casa un Apple Watch Series 7 che, grazie agli sconti pazzi di Amazon, mi farà risparmiare oltre il 15% sul prezzo di listino. 387,00€ con spedizione gratuita.

Apple Watch Series 8: vale la pena?

Parliamoci chiaro: se siete dei fan Apple come il sottoscritto come tantissimi altri di noi, non guarderete nemmeno il prezzo di listino e lo comprerete senza batter ciglio. Ci sembra scontato. Però, se volete fare dei buoni affari dovete controllare spesso, con cadenza quotidiana, gli sconti di Amazon oppure, potreste seguire la nostra pagina e il nostro sito attivando le notifiche così da ricevere sempre le ultime novità in ambito tech e le migliori offerte di Amazon, eBay e non solo. Questo però diciamo perché per esempio, abbiamo scovato Apple Watch Series 7 a 387,00€ comunque di spedizione inclusa nel prezzo e consegna velocissima in pochissimi giorni. Se non avete ancora un orologio intelligente dell’azienda di Cupertino, questo potrebbe essere un buon prodotto da acquistare. In alternativa, ci sono tanti altri gadget che potreste prendere in considerazione.

Il seriea 7 però vale la pena mentre il nuovo ha un costo troppo elevato secondo noi. Se avete intenzione di prenderne uno ma non avete fretta, allora aspettate un po’ e seguiteci perché non appena scenderà di prezzo, magari durante il black Friday di novembre, sarà un buon affare.

