Apple Watch Series 8 in sconto di quasi 70 euro (anche in 21 rate)

Lunga vita agli Apple Watch. Se non è in discussione il fatto che siano i dispositivi indossabili più completi e iconici presenti sul mercato, lo stesso non si può dire per il prezzo, ritenuto spesso e volentieri fuori budget per le tasche di tante persone. A meno che non arrivi una super offerta a scombinare i piani. E quel giorno sembra essere arrivato. Sul sito ufficiale di MediaWorld trovi l’Apple Watch Series 8 scontato a 481,99 euro, quasi 70 euro in meno rispetto al prezzo consigliato. Ma c’è dell’altro.

Eh sì, perché se scegli di acquistare oggi il nuovo Apple Watch sul sito mediaworld.it, hai anche la possibilità di usufruire del finanziamento da 21 rate. La consegna è prevista a partire dalla giornata di domani, mercoledì 22 febbraio. E in più puoi scegliere il ritiro gratuito in negozio, selezionando in fase di check-out il punto vendita MediaWorld più vicino a casa tua.

Con MediaWorld puoi richiedere il finanziamento in 21 rate per l’Apple Watch Series 8

Al momento non ci vengono in mentre altri store che offrono la possibilità di usufruire di un pagamento dilazionato in 21 rate. Amazon si ferma a 10 rate, Unieuro propone le 3 rate con Klarna o PayPal. Forse l’unico negozio online che propone rate così lunghe è quello di Samsung, ma stiamo parlando di un sito completamente diverso rispetto a quello di MediaWorld. Ad ogni modo, tanto di guadagnato.

Per accedere al finanziamento in 21 rate collegati alla pagina dedicata all’offerta e premi sul bottone “Aggiungi al carrello”, quindi su “Continua” e “Vai al carrello”. Nella nuova pagina che si apre verifica che tutte le informazioni siano corrette e fai clic sul pulsante “Prosegui”. Ora non ti resta che accedere col tuo profilo allo store MediaWorld, quindi sotto l’intestazione “Pagamento” seleziona il riquadro “Finanziamento” con Findomestic. È tutto, non devi far altro che premere di nuovo su “Prosegui”, inserire i dati richiesti per il finanziamento e completare l’ordine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.