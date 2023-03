Apple Watch Series 8: il miglior smartwatch per chi ha un iPhone

Se state cercando un nuovo smartwatch di punta, vogliamo consigliarvi il meraviglioso Apple Watch Series 8 a soli 457,00€ al posto di 549,00€. Il device si trova su Amazon, ovviamente, e dispone di una serie di vantaggi rilevanti.

In primo luogo dobbiamo specificare che le spese di spedizione sono comprese nel prezzo; ciò significa che la consegna sarà celere e immediata presso il vostro domicilio o il luogo da voi designato. Non di meno, si potrà usufruire della possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro pochissime ore. Vogliamo ricordarvi anche della garanzia di Apple per un anno e di quella di Amazon per due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Il modello in sconto presenta una cassa in alluminio color mezzanotte da 45 mm, dispone del solo modulo GPS (ottimo per chi si allena) e vanta un processore di nuova generazione.

Apple Watch Series 8: perché averlo

Il wearable, in primo luogo, è un dispositivo indossabile da polso che vi notifica le comunicazioni provenienti dai social network, le chiamate e i messaggi in entrata e non solo. Vi è un pratico sensore per la misurazione della temperatura corporea, molto valido soprattutto per il monitoraggio del ciclo mestruale. Altresì, si può misurare anche il livello di ossigeno presente nel sangue e il battito cardiaco H24, tutti i giorni, grazie ad un sensore apposito. Come non citare poi le funzioni avanzate per la sicurezza degli utenti: rilevamento cadute in primis, ma anche SOS emergenze e molti altri. Il dispositivo è poi un assistente sanitario di ultima generazione, che vi segnalerà perfino quando prendere le medicine. Presente a bordo l’app bussola ridisegnata con funzioni speciali “waypoint” e “torna sui tuoi passi”.

Fate presto e portatevelo a casa all’incredibile prezzo di soli 457,00€ al posto di 549,00€ grazie agli sconti di Amazon.

