Apple Watch Series 8 (GPS+Cellular) oggi in sconto su Amazon (-3%)

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartwatch di Apple davvero completo, di nuova generazione, con un design iconico, senza bordi, minimal e con un sistema di sensori sotto la scocca veramente evoluto. Si chiama Apple Watch Series 8 ed è disponibile nella versione color Midnight con cassa da 45 mm, modulo GPS+Cellular. Lo trovate su Amazon al prezzo speciale di soli 669,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio rispetto al costo iniziale è sì interessante ma ciò che stupisce sono gli innumerevoli vantaggi che si hanno con il noto portale di e-commerce americano.

Apple Watch Series 8 su Amazon: a questo prezzo non puoi lasciartelo sfuggire

Inutile dirvi che il dispositivo si trova in super sconto su Amazon con tanti vantaggi al seguito. Uno fra tutti, la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Sarà altresì possibile farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e, non di meno, avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto del dispositivo. Avrete accesso ad un anno di garanzia con Apple a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Apple Watch Series 8 è un wearable perfetto per la gestione delle notifiche, puntuali e precise; monitora il battito cardiaco H24, tutti i giorni, ed è anche in grado di rilevare le eventuali fibrillazioni atriali. Controlla la qualità del vostro sonno e in più può perfino fare un elettrocardiogramma (ECG) direttamente dal vostro polso. Grazie al modem Cellular potrete utilizzarlo anche senza l’ausilio dello smartphone connesso nelle vicinanze e, dulcis in fundo, ha uno schermo grande e generoso, con bordi sottilissimi, super personalizzabile con un sistema di Watch faces completo e frizzante, in grado di adattarsi al vostro stile e outfit. Costa 669,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

