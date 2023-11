Apple Watch Series 8 (GPS+Cellular) da 45 mm: sconto FOLLE del 20%

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartwatch veramente spettacolare: si chiama Apple Watch Series 8 e si trova in super sconto su Amazon al prezzo speciale di 439,99€, spese di spedizione incluse, per la versione con modem GPS+Cellular. Il modello in questione vanta una scocca in alluminio color argento super robusta e resistente, oltre che elegante. Fate presto se siete interessati/e all’acquisto prima che finiscano le scorte disponibili o prima che termini la promo dedicata.

La consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita e garantita; in meno di 24 o 48 ore riceverete il prodotto a casa vostra, senza costi aggiuntivi.

Apple Watch Series 8: il wearable da acquistare oggi

Apple Watch Series 8 è uno smartwatch veramente strepitoso: il modello che vi proponiamo ha la scocca in alluminio argentata da 45 mm e dispone di uno schermo OLED di ultima generazione che supporta l’Always On Display. A bordo troviamo un chipset che assicura prestazioni di tutto rispetto e vi sono anche diversi sensori evoluti volti che servono per monitorare il livello di ossigeno nel sangue, a rilevare il battito cardiaco H24, a controllare la qualità del vostro sonno e a tenere traccia dei progressi sportivi. Non di meno, è un eccellente notificatore con speaker e microfono al seguito. La versione che è in sconto adesso ha il modulo GPS e il modem Cellular che permette di usare il dispositivo anche senza l’ausilio dell’iPhone connesso.

Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio; c’è la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque soluzioni a tasso zero. Volendo, si può anche usufruire dei due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. A soli 439,99€ è un super best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.