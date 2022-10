Apple Watch Series 8: FOLLIA Prime Day, è già in sconto

Girovagando su Amazon, ci siamo imbattuti in una serie di promozioni davvero intriganti oggi. È il Prime Day e se avete intenzione di comprare qualcosa, bhè è il vostro giorno fortunato. Sul noto portale di e-commerce americano si possono fare buonissimi affari oggi, pertanto vi invitiamo a prendere in considerazione l’idea di guardare con attenzione tutte le promo che posteremo. Ad esempio, ci siamo accorti che il nuovissimo Apple Watch Series 8 con cassa da 41 mm si porta a casa già in sconto a soli 479,00€ con spese di spedizione incluse nel prezzo dell’orologio. È uno sconto clamoroso se pensate che il device è in circolazione da meno di un mese, visto che è stato annunciato durante il keynote del mese scorso.

Apple Watch Series 8: perché comprarlo?

Saremo onesti: rispetto al Watch Series 7 presenta pochissime novità, però è super aggiornato ed è un prodotto validissimo che ci piace molto. Se avete un iPhone, lui è l’unico smartwatch degno di nota che dovreste comprare. In caso contrario, se avete un Android, allora non avrete che l’imbarazzo della scelta con tutti i mille modelli a disposizione.

Non ci dilungheremo troppo sulle sue specifiche tecniche e caratteristiche, tanto le conosciamo tutti a memoria. In primo luogo lui è un notificatore perfetto, che vanta una perfetta integrazione con tutti i gadget della mela. Ha un meraviglioso schermo OLED con Always On Display al seguito. La sua cassa è da 41 mm.

Può monitorare il sonno, il ciclo mestruale e il periodo di ovulazione grazie ad un sensore apposito, il battito cardiaco, può segnalare le eventuali fibrillazioni atriali, permette di eseguire un ECG direttamente dal proprio polso e non solo. Con “Hey Siri” avrete accesso ad un mondo di funzionalità “hands-free”. Potete rispondere alle telefonate e ai messaggi grazie al microfono e alla cassa preposte dentro la scocca. Per 479,00€ è un vero affare.

