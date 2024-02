Apple Watch Series 8 finalmente in offerta su Amazon ad un OTTIMO PREZZO

L’Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) è attualmente disponibile in offerta su Amazon al prezzo scontato di 331,99€, rispetto al prezzo consigliato di 386,99€, con uno sconto del 14%. Questo smartwatch di ultima generazione offre una serie di funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute e del fitness, rendendolo un compagno ideale per uno stile di vita attivo.

L’Apple Watch Series 8 è equipaggiato con un sensore di temperatura integrato, che consente di monitorare costantemente la temperatura corporea. Inoltre, il dispositivo è dotato di un sensore avanzato per la misurazione dell’ossigeno nel sangue, che fornisce dati accurati e in tempo reale sull’ossigenazione del corpo.

Il watch è in grado di inviare notifiche in caso di frequenza cardiaca anomala, come troppo alta o troppo bassa, o di ritmo cardiaco irregolare, fornendo così all’utente importanti avvisi sulla salute del cuore. Inoltre, offre funzioni avanzate per la sicurezza, come il “Rilevamento cadute“, l’SOS emergenze e il “Rilevamento incidenti”, che forniscono assistenza in caso di emergenza.

L’Apple Watch Series 8 è dotato di un’app Allenamento migliorata, che offre parametri ancora più evoluti e nuovi modi di praticare sport. Anche l’app Bussola è stata ridisegnata e include funzioni come i waypoint e il “Torna sui tuoi passi”, che sono utili durante le attività all’aperto.

Con l’Apple Watch è possibile monitorare l’attività fisica quotidiana, controllando i progressi attraverso l’app Fitness su iPhone. Questo smartwatch è resistente all’acqua, il che lo rende adatto anche per l’uso durante l’attività fisica in ambienti acquatici.

L’Apple Watch Series 8 è un dispositivo versatile e completo, che offre una vasta gamma di funzionalità per il monitoraggio della salute e del fitness, ora disponibile ad un prezzo scontato grazie all’offerta su Amazon.

