Apple Watch Series 8 e Ultra: ci sono problemi con il microfono

Brutta situazione per i possessori di Apple Watch di nuova generazione. Se da un lato abbiamo iOS 16 con i suoi numerosi bug e problemi di varia natura, adesso pare che la società di Cupertino sia alle prese con delle criticità sui suoi smartwatch di ultima generazione.

Anche Apple stessa ha dichiatato che Watch Series 8 e Ultra potrebbero avere dei bug con il microfono; pensiamo a quando si utilizza questo elemento con Siri, durante una telefonata e non solo. Molti utenti si stanno lamentando del fatto che il proprio gadget da polso non risponda alle interazioni vocali. Alcuni riscontrano proprio un avviso di aler.

Apple Watch Series 8 e Ultra: che sta succedendo?

Questo è quanto rivelato da una nota di MacRumors. L’OEM di Cupertino ha confermato di essere a conoscenza del problema che colpisce gli smartwatch da polso di ultima generazione, sia i Watch Series 8 che il costosissimo Watch Ultra.

L’indossabile da polso sembra non essere in grado di effettuare telefonate, di registrare note vocali e non solo. Addirittura, si legge che l’app “Noise”, quella volta alla misurazione del livello di rumore circostante, non riesce a funzionare correttamente. Esce di fatto, un annuncio: “Misurazione sospesa”.

La società di Tim Cook ha diramato una comunicazione per risolvere temporaneamente il bug: riavviare l’Apple Watch. Questo sembr funzionare e ci fa capire che il difetto pare essere di natura software e non hardware, per fortuna. Sì, questa è una buona notizia, ma occorre attendere il rilascio dell’ultima iterazione con qualche patch di aggiornamento.

Ad oggi c’è watchOS 9.1 DP Beta 3 ma non sappiamo se già questo firmware risolverà il problema. Staremo a vedere.

