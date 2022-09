Apple Watch Series 8 e Ultra: ci sono dei problemi con il microfono

Sembra che diversi utenti possessori di un Apple Watch Series 8 o di un Watch Ultra stiano riscontrando grossi problemi con il microfono interno del device.

Sono sempre più numerose le segnalazioni di utenti che stanno riscontrando problemi con il microfono dei nuovi smartwatch premium della mela. Non c’è un motivo specifico che genera questo bug e non si capisce quali siano le app che, basandosi sul microfono, generano tale errore.

Apple Watch Ultra e Series 8: cosa sta succedendo?

Citiamo persone e clienti che si stanno riversando sui forum online, sulla community di Apple, sui siti di MacRumors, su Reddit e non solo per parlare del problema che stanno riscontrando. Molti vedono una notifica di errore in cui si afferma che molte funzioni del software (Siri, dettatura e non solo) non riescono a funzionare come dovrebbero:

Misurazione sospesa: L’app Rumore non è in grado di controllare i livelli audio quando Apple Watch è in Water Lock o mentre il microfono o l’altoparlante sono in uso.

Come si risolve il tutto? Ad oggi basta riavvisare l’Apple Watch fino a far sparire il bug e fino a quando questo non smette di manifestarsi. Tuttavia, il problema può essere software e non hardware, quindi basterà attendere una particolare iterazione di watchOS con un bug fix per risolvere la criticità.

Se avete ordinato un Apple Watch Ultra però, tranquilli: con l’ultima versione di watchOS 9 sono stati risolti tutti i bug e i problemi. Apple pare essere a conoscenza di tutto e, in molti casi, ha anche sostituito alcune unità. Con il prossimo update del firmware però, non dovrebbero esserci più guasti. Vi terremo aggiornati.

