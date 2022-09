Apple Watch Series 8 e SE (2022): una GRADITA novità

Il sito di Apple Now ha appena affermato che i nuovi orologi intelligenti della mela supportano il Bluetooth 5.3. Questa è un’ottima notizia per tutti coloro che hanno intenzione di comprare un nuovo Apple Watch Series 8 o SE (2022)… o che magari ne hanno già acquistato uno.

Durante il keynote, Apple non ha specificato nulla in merito al Bluetooth presente a bordo dei wearable. L’azienda si è limitata a ribadire la presenza della versione 5.0, senza entrare troppo nel dettaglio. Ora apprendiamo che supportano entrambi il nuovo standard. Ben fatto, Apple.

Apple Watch: i nuovi modelli godono del Bluetooth 5.3

Osserviamo che anche il sito web ufficiale dell’azienda indica che i nuovi orologi intelligenti hanno il supporto al Bluetooth 5.0, ma il sito americano di MacRumors ha chiesto delucidazioni alla compagnia stessa che ha ribadito che il Bluetooth 5.3 è previsto, in prima istanza, negli Stati Uniti d’America. La compagnia ha aggiunto che anche i nuovi melafonini iPhone 14, gli AirPods Pro (2022) e l’Apple Watch Ultra godono di questa feature. A cosa serve il Bluetooth 5.3?

Secondo quanto si legge dal web, questa tecnologia introduce tanti “miglioramenti delle funzionalità con il potenziale per migliorare l’affidabilità, l’efficienza energetica e l’esperienza dell’utente in molti tipi di prodotti abilitati Bluetooth”; pensiamo all’LE audio e non solo. Tuttavia, dobbiamo sottolineare che la compagnia potrebbe non aver implementato la tecnologia “LE audio” negli ultimi indossabili premium arrivati in commercio.

Perché acquistare Apple Watch Series SE (2022)?

A nostro avviso questo modello, nella sua iterazione 2022, è più vantaggioso che mai. Il motivo è presto detto: costa poco (349,00€) nella versione con cassa Midnight da 44 mm, ma offre performance simili a quelle del modello del 2020, con l’aggiunta di questa tecnologia del Bluetooth, con la funzionalità Crash Detection e poco altro ancora. Molto bella la cassa Midnight con cinturino abbinato.

