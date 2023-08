Apple Watch Series 8 da 45 mm: solo 439,00€ grazie agli sconti di Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartwatch di casa Apple veramente eccezionale; è l’ottimo Apple Watch Series 8 che, nella sua iterazione con cassa da 45 mm color Midnight, costa solo 439,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che è un ottimo prezzo per un terminale unico nel suo genere, leggero ma potente, dotato di tantissimi sensori all’avanguardia che servono per monitorare lo stato di salute degli utenti, i progressi nelle attività sportive, ma non solo. Il wearable è anche un notificatore eccellente, riconosce le canzoni mediante Shazam, vi ricorderà di prendere eventuali medicine e farmaci ma con tante app intelligenti potrà fare anche molto, molto altro ancora. Lo trovate al prezzo speciale, super scontato, ovviamente su Amazon e sappiate che avrete accesso alle spese di spedizione comprese nel costo dell’articolo.

Apple Watch Series 8 da 45 mm: Best Buy assoluto

L’orologio di Apple è in grado di segnalarvi le notifiche provenienti da tutti i social network, vi avvisa delle chiamate e dei messaggi in entrata e vi da anche la possibilità di rispondere grazie all’ausilio della cassa e del microfono integrati. Con tutti i sensori che possiede può anche monitorare lo stato di salute degli utenti: di fatto, controlla la qualità del sonno notturno, tiene traccia del livello di ossigeno presente nel sangue e misura i battiti cardiaci H24. Consente anche di fare un elettrocardiogramma dal proprio polso. Inoltre, è dotato di watchOS 9 e a breve riceverà anche watchOS 10. Ad ogni modo, è un prodotto nuovo che verrà aggiornato e supportato per tantissimi anni dall’azienda di Cupertino.

Viene venduto e spedito da Amazon, la consegna sarà celere e immediata, avrete la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale. Con un prezzo di soli 439,00€ per la versione con cassa da 45 mm color Midnight, è da comprare immediatamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.