Apple Watch Series 8 da 45 mm: oggi costa solo 369€ su Amazon, POCHI PEZZI

Se state cercando un nuovo smartwatch di casa Apple e avete un iPhone, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Apple Watch Series 8 con cassa argentata da 45 mm in alluminio che, grazie alle offerte di Amazon, si porterà a casa con soli 369,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire perché a questo prezzo è troppo invitante. Anche se è arrivato il nuovo modello in commercio (il Series 9), questo dispositivo risulta ancora la scelta vincente proprio per via del suo costo contenuto. Al momento della stesura di questo articolo ci sono solo 8 pezzi disponibili, non perdete tempo e sbrigatevi se siete interessati/e. Le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Apple Watch Series 8 da 45 mm: il watch da comprare oggi

Con il noto portale, avrete poi diritto a tantissimi vantaggi esclusivi. Citiamo il reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di problematiche o di ripensamento, ma non solo: c’è la possibilità di usufruire di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono e avrete anche diritto al pagamento dilazionato in comode rate con CreditLine di Cofidis (micro pagamenti su base mensile), senza busta paga (occorre però, essere maggiorenni).

Apple Watch Series 8 permette di fare di tutto: è un notificatore eccellente, preciso e puntuale. Dispone di una cassa generosa, ha speaker potenti e un microfono così potrete rispondere alle telefonate con l’ausilio di un iPhone connesso nelle vicinanze, ma non finisce qui. Monitora lo stato del sonno, permette di controllare il battito cardiaco H24, sette giorni su sette, e rileva le eventuali fibrillazioni atriali. Può perfino fare un ECG dal proprio polso e ha una tastiera integrata nel sistema operativo.

Cosa aspettate? Non lasciatevi sfuggire un’occasione simile: con soli 369,00€ questo Apple Watch Series 8 da 45 mm è da comprare immediatamente. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione dedicata.

