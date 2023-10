Apple Watch Series 8 da 45 mm a soli 399€: prezzo stracciato, BEST BUY assicurato

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta veramente sensazionale: il potentissimo e meraviglioso Apple Watch Series 8 infatti, costa solo 399,00€ nella sua iterazione con cassa Midnight da 45 mm. Noi vi invitiamo a non lasciarvi sfuggire questa fantastica occasione perché le scorte potrebbero essere limitate, o peggio, la promozione potrebbe terminare a breve. Siate veloci, dunque e non pensateci troppo: a questa cifra è difficile trovare di meglio e se avete un iPhone, un gadget da polso del genere cambierà completamente il vostro modo di utilizzare lo smartphone.

Apple Watch Series 8 su Amazon: il best buy che non ti aspetti

Acquistandolo da Amazon poi, avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi: citiamo la consegna celere e gratuita, oltre che garantita e immediata, ma non solo. Le spese di spedizione sono incluse nel costo del wearable e si può, volendo, farsi recapitare il prodotto presso il proprio domicilio o presso un luogo da voi designato. In alternativa, c’è sempre l’Amazon Hub o l’Amazon Locker per una consegna senza pensieri.

Si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis (un servizio esterno al sito ma che vi permetterà di dividere il pagamento in micro-tasse mensili con interessi agevolati) o con il sistema interno al portale (in cinque soluzioni a tasso zero, per gli account abilitati). Dulcis in fundo, sappiate che c’è la garanzia di un anno con il costruttore e due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata.

Insomma, Apple Watch Series 8 è un best buy alla cifra di soli 399,00€: è un notificatore puntuale e preciso, ha uno schermo generoso con Always On Display, cornici contenute e una scocca in alluminio satinato. Ci sono tanti sensori sotto il telaio e il cinturino è in silicone, abbinato al colore della cassa dello smartwatch. Non lasciatevelo sfuggire.

