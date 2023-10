Apple Watch Series 8 da 45 mm a soli 379€ su Amazon: best buy incredibile

Clamorosa offerta quella che vi segnaliamo oggi: il meraviglioso e vendutissimo Apple Watch Series 8, nella sua iterazione con cassa da 45 mm color Midnight, da Amazon si porta a casa con un prezzo sensazionale grazie agli sconti del giorno. Costa solo 379,00€, spese di spedizione incluse, con consegna celere in meno di 24 o 48 ore, a seconda del vostro domicilio. Mica male se ci pensate per un gadget che è stato presentato un anno fa ma che è ancora attualissimo.

Apple Watch Series 8: il best buy del giorno

Apple Watch Series 8 dispone di features assurde, è come un piccolo computer portatile al proprio polso che vi permetterà di tenere traccia dei vostri allenamenti, del vostro status di salute, ma non solo. Grazie a questo wearable potrete governare lo smartphone direttamente dal polso, usandolo quindi per attivare e gestire la fotocamera, per rispondere alle chiamate e ai messaggi in entrata, alle notifiche e così via. Il nostro consiglio, in questi casi, è sempre il medesimo: affrettatevi ad acquistarlo perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro, o peggio, la promozione potrebbe finire a breve.

Viene venduto e spedito da Amazon e ciò implica che si potrà usufruire della consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o luogo designato (anche in meno di 24 o 48 ore, in moltissimi casi). C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di gravi problematiche o di ripensamento e si può anche dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati) in cinque soluzioni a tasso zero. Non dimenticate la garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore: a soli 379,00€ questo Apple Watch Series 8 è un vero best buy.

