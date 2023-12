Apple Watch Series 8 da 41 mm a 349€ su Amazon: OFFERTA imperdibile

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente strepitosa e degna di nota. L’ottimo Apple Watch Series 8 del 2022, nello specifico, il modello con scocca Midnight da 41 mm, costa solo 349,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra è difficile trovare di meglio, anche perché si presenta come un gadget veramente imperdibile proposto ad un costo irrisorio per ciò che offre. Volendo c’è anche l’iterazione con cassa da 45 mm, perfetta per chi ha i polsi grandi, ma questa iterazione è semplicemente deliziosa: non di meno, oltre ad essere piccola e discreta, vanta anche il cinturino abbinato (ma si possono comprare quelli aftermarket da Amazon senza il minimo problema. Non lasciatevelo sfuggire, dunque: è un best buy incredibile.

Apple Watch Series 8: il device più completo

Questo smartwatch di punta di Apple è ancora oggi un gadget incredibile. Nonostante sia uscito sul mercato lo scorso anno, si presenta ancora adesso come un articolo degno di nota. Il processore è potentissimo e assicura prestazioni di alto livello, c’è un sensore per il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue, può rilevare il battito cardiaco H24, ma non solo. È un terminale spaziale che vi permette perfino di tenere traccia del vostro sonno e dei progressi sportivi. Non di meno è un notificatore di alto livello, preciso e puntuale. Si può perfino rispondere alle telefonate e ai messaggi grazie al microfono e alla cassa stereo integrata.

Viene venduto e spedito da Amazon al costo speciale di soli 349,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e prendetelo adesso prima che sia troppo tardi. Fra le altre cose, gode del reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 in caso di gravi problematiche o di ripensamento, si può dilazionare l’importo in comode rate e ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

