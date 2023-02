Apple Watch Series 8: con lo SCONTO Amazon risparmi 80 euro

Apple Watch Series 8, lo smartwatch di ultima generazione della mela morsicata, è tornato in offerta su Amazon con uno sconto di 80 euro subito applicato sul prezzo di listino. Aggiungilo al carrello e completa l’ordine per portarti a casa questo fantastico smartwatch ad un incredibile prezzo.

Apple Watch Series 8 in offerta su Amazon: lo smartwatch da avere

Con Apple Watch Series 8 scopri una serie di caratteristiche di ultima generazione che hanno debuttato proprio con questo modello. Parliamo ad esempio del sensore di temperatura corporea, che si unisce alle altre funzioni per la salute come la misurazione dell’ossigeno nel sangue, le notifiche in caso di frequenza cardiaca irregolare e altre funzionalità per la sicurezza.

Il nuovo Apple Watch è poi dotato di un app Allenamento migliorata, con parametri ancora più evoluti, una App Bussola ridisegnata e, fisicamente parlando, del cristallo anteriore più robusto mai utilizzato su un Apple Watch. Hai anche la resistenza alla polvere e un design a prova di nuotate per resistere ad ogni attività.

Con pochi tap fai partire chiamate, email e messaggi mentre puoi ascoltare musica, podcast e audiolibri ovunque ti trovi.

Il prezzo di oggi è molto interessante perché risparmi subito 80 euro con tanto di spedizione Prime inclusa. Ti suggeriamo di approfittarne.

