Apple Watch Series 8 a soli 449€ su Amazon: BEST BUY assoluto

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartwatch premium di casa Apple veramente esclusivo; ci riferiamo all’ottimo Watch Series 8 che, nella sua iterazione color Midnight con cassa da 45 mm (quella più grande, per intenderci), costa solo 449,00€ al posto di 549,00€ grazie agli sconti di Amazon. Capite benissimo che si tratta di uno sconto veramente esagerato per un gadget in grado di fare praticamente tutto. Certo, a breve arriverà Watch Series 9 ma secondo le indiscrezioni non dovrebbe presentare grossi update rispetto a questo e quindi, rispetto al “vecchio” Series 7 che è ancora oggi un best buy. Ad ogni modo, il nuovo dispositivo da polso dispone di una serie di sensori che lo rendono un gadget perfetto per il monitoraggio della salute, ma non solo.

Apple Watch Series 8: fa tutto e costa poco

Oltre ad essere un assistente sanitario quindi, in grado di gestire sia il livello di ossigeno nel sangue che le eventuali fibrillazioni del cuore, monitora il battito cardiaco, consente di fare un ECG dal proprio polso e molto altro ancora, è anche un companion di allenamenti sportivi grazie al supporto a tantissimi sport di cui dispone. Inoltre, controlla la qualità del vostro sonno ed è, infine, un notificatore di eccellenza. Ha anche i microfoni e dispone degli speaker così potrete parlare al telefono senza il minimo problema.

Viene venduto e spedito da Amazon e ciò significa che godrà di tantissimi vantaggi esclusivi: consegna celere e immediata in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, ma non solo. Si può dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis e si può perfino usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Inoltre, c’è la possibilità di godere di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. Tutto a soli 449,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.