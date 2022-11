Apple Watch Series 8 a soli 449€? FOLLIA di Amazon per il BLACK FRIDAY

Oggi ci siamo imbattuti in un’offerta davvero frizzante relativa ad un wearable di grande successo. Stiamo parlando dell’Apple Watch Series 8, l’ultimo indossabile premium del colosso di Cupertino annunciato durante il keynote di settembre 2022. Grazie agli sconti pazzi del Black Friday, il gadget può essere vostro con soli 449,00€ al posto di 509,00€. Capite bene che si tratta del 12% in meno rispetto al prezzo originale. Vi invitiamo ad approfittarne se siete interessati perché promo simili ci sono solo per poche ore.

Apple Watch Series 8 è il miglior smartwatch se avete un iPhone

Il dispositivo lo conosciamo tutti benissimo ed è un notificatore eccellente, oltre che un assistente sanitario e un companion di allenamenti. I sensori di cui è disposto sono innumerevoli e potremmo stare ore ad elencarveli. Vi indichiamo solo i principali e cosa è in grado di fare, ma siamo sicuri che Apple Watch vi conquisterà fin dal primo sguardo.

Ovviamente il device è potentissimo grazie al processore premium, è ricco di caratteristiche uniche che ve lo faranno amare sin dal primo utilizzo. C’è il sensore per il monitoraggio della temperatura, molto utile per capire il periodo di ovulazione femminile, quello per il controllo del battito cardiaco e delle eventuali fibrillazioni atriali, il sensore per la gestione del livello di ossigeno presente nel sangue e per il monitoraggio del sonno.

Non di meno, dispone del modulo GPS perché lui, oltre ad essere un compagno di allenamenti, tiene traccia dei vostri percorsi fatti a piedi, durante la corsa, in bici, e dei vostri progressi sportivi.

È un notificatore e ha anche tante app pre-installate ma molte si possono installare dall’App Store dedicato. Inutile dirvi che si vede benissimo visto che gode di uno schermo OLED ben risoluto con Always On Display al seguito. Il modello in sconto è quello con cassa da 41 mm. Lo trovate su Amazon a soli 449,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.