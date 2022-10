Apple Watch Series 8: a questo prezzo non puoi non comprarlo

Se desiderate un nuovo smartwatch e avete l’ecosistema della mela, abbiamo una bella notizia per voi: adesso c’è Apple Watch Series 8 a soli 479,00€ al posto di 509,00€ per la versione da 41 mm. Parliamo di un gadget da polso che ha tutte le ultime funzionalità premium dell’OEM di Cupertino e presenta anche l’innovativo sensore per la misurazione della temperatura corporea che è pensato per una corretta gestione dell’ovulazione femminile.

Si tratta di un wearable che può cambiare completamente il modo in cui interagite con i vostri gadget; inolte è leggero, è ricco di personalizzazioni esclusive, ha tanti cinturini che si possono comprare aftermarket o sul sito ufficiale della mela e non solo.

Apple Watch Series 8: ecco perché lo devi comprare

In primo luogo dobbiamo segnalarvi che è venduto e spedito da Amazon; questo farà sì che voi possiate godere della massima sicurezza in termini di affidabilità e garanzia. La garanzia di Apple, a proposito, è magnifica: per un anno, qualsiasi problema voi abbiate, vi basterà chiamare l’Apple Store o recarvi in un punto fisico per ricevere tutto il supporto necessario. Non di meno, con quella di Amazon avrete diritto a tutto l’aiuto possibile via chat o via telefono, tutti i giorni (anche nei festivi) fino alla mezzanotte dalle 6 di mattina.

Come detto, dispone di un ottimo sensore per la misurazione della temperatura, del livello di ossigeno presente nel sangue e c’è un’app avanzatissimo proprio per lo scopo. Il sistema segnala notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa o in caso di ritmo irregolare. C’è il sistema che rileva le cadute e chiama automaticamente i soccorsi. L’app allenamento consente agli utenti di allenarsi con ritmi ancora più alti e evoluti e ci sono nuovi modi di fare sport. L’app bussola poi è stata ridisegnata con la funziona “torna sui tuoi passi”, utile se si fa trecking in montagna o nella foresta.

È un notificatore e molto altro ancora: a soli 479,00€ è da comprare subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.