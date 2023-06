Apple Watch Series 8: a questo prezzo DEVE essere vostro

Oggi vogliamo segnalarvi una promozione di Amazon riguardante prodotto veramente eccellente che di solito non scende facilmente di prezzo. Stiamo parlando di Apple Watch e nello specifico il Series 8 uscito da poco sul mercato. Il modello in questione ha la cassa di colore Argento da 41 mm, molto elegante e lussuosa al tempo stesso e facilmente adattabile a ogni altro cinturino (quello compreso in questa promozione è di colore bianco). Lo trovate su Amazon a 426,41 euro invece di 509 euro, spese di spedizione incluse. Si tratta del prezzo più basso di sempre pertanto vi consigliamo di sbrigarvi.

Apple Watch Series 8: l’acquistone del giorno

Questo splendido accessorio di Apple è il più completo mai realizzato prima già a partire dall’uso di materiali di altissima qualità. In particolare il cristallo anteriore che protegge il display ad alta definizione è il più robusto che un Apple Watch abbia mai avuto, resistenza alla polvere di grado IP6X, design a prova di nuotate e maggiore resistenza per affrontare qualsiasi sport e attività. Al suo interno è presente un comodo sensore di temperatura oltre che al GPS che permette di far funzionare perfettamente tante applicazioni tra cui la bussola con funzioni waypoint e “Torna sui tuoi passi”.

L’Apple Watch Series 8 misura anche l’ossigeno nel sangue con un sensore e un’app all’avanguardia, ma non manca la misurazione dei battiti cardiaci con notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa, o di ritmo irregolare. Sono, inoltre, presenti funzioni avanzate per la sicurezza, come “Rilevamento cadute”, SOS emergenze e “Rilevamento incidenti”. Infine bastano pochi tap per far partire chiamate, email e messaggi e potete anche ascoltare musica, podcast e audiolibri.

Insomma stiamo parlando di un prodotto la cui qualità è indiscutibilmente alta e grazie ad Amazon potrete portarvelo a casa a soli 426,41 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime, mentre con Cofidis avrete la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate.

