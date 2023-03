Apple Watch Series 8 a meno di 430€ su Amazon: IMPERDIBILE

Uno dei dispositivi di Apple più venduti nell’ultimo periodo è sicuramente Apple Watch Series 8. Questo gadget infatti, presenta tutte le ultime funzionalità più esclusive che conosco di Cupertino possa mettere in commercio, ma vanta anche il prezzo estremamente contenuto grazie alle offerte presenti su Amazon in questi giorni. La versione con cassa in colorazione è mezzanotte da 41 mm si porta a casa infatti a soli 429,00 € al posto di 529,00 €.

Le spese di spedizione sono sempre gratuite comprese nel prezzo del device; tra le altre cose però, dobbiamo ricordarvi che la consegna sarà veloce e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Altresì, potrete anche farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Se l’importo dell’orologio vi sembra troppo costoso poi, potrete sempre scegliere di dilazionarlo in comode rate con il servizio di Cofidis o con il sistema interno al portale, anche a tasso zero. Capite bene che ci troviamo di fronte ad una serie di vantaggi che mi faranno amare questo dispositivo e soprattutto vi renderanno l’acquisto super agevole.

Pensate che potrete dormire sonni tranquilli perché Amazon vi donerà due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Potrete perfino usufruire della garanzia di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo e ulteriormente espandibile con AppleCare. Concludiamo segnalando la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto.

Apple Watch Series 8: impossibile non comprarlo oggi

La versione in sconto è quella con cassa da 41 mm cinque darci la mezzanotte, adatta a tutti coloro che desiderano un prodotto da polso piccolo e compatto ma con un’autonomia discreta. Se desiderate la variante più generosa, con cassa da 45 mm e batteria ancora più performante però, sappiate che il costo è destinato a salire.

Apple Watch Series 8 si presenta come un gadget incredibile, in grado di essere, a tutti gli effetti, un companion di allenamenti, un assistente sanitario eccezionale in grado anche di comunicarvi quando prendere le medicine grazie a watchOS 9, e perfino un notificatore di alto livello. Riuscire te anche a rispondere alle telefonate o ai messaggi con questo prodotto.

C’è il supporto al monitoraggio del sonno, il battito cardiaco H 24 sette giorni su sette, si può fare un elettrocardiogramma dal proprio polso e volendo, ci si può misurare il livello di ossigeno presente nel sangue grazie ad un sensore apposito. Ovviamente, tutti questi dati ottenuti dall’orologio non vanno presi alla lettera; vi ricordiamo che è sempre meglio fargli vedere ad un professionista o al vostro medico di base.

Insomma, a 429,00 € vi porterete a casa uno degli smartwatch più belli e incredibili se vi siano in circolazione. Fate presto prima che termini le scorte disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.