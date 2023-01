Apple Watch Series 8 (45mm): 50 € di sconto con il FUORITUTTO Unieuro

Apple Watch Series 8 è l’Apple Watch migliore di sempre. Apple ci ha abituato bene in tal senso, ma non è scontato riuscire a migliorare di anno in anno un prodotto che già di suo è il leader del settore. Insomma, può sembrare una banalità, ma non lo è. Lo stesso discorso vale per lo sconto di 50 euro del Fuoritutto Unieuro: il 9% può sì sembrare un’offerta inferiore a tante altre, ma se associata a un prodotto Apple, peraltro nuovo di zecca, allora le cose stanno diversamente.

Il modello in offerta a 499 euro sul sito online di Unieuro è Apple Watch Series 8 in versione GPS da 45mm, con cassa in alluminio color Mezzanotte e cinturino Sport Band Mezzanotte. Allo sconto immediato di 50 euro aggiungici anche la possibilità di pagare in tre comode rate a interessi zero da 166 euro al mese con Klarna e PayPal. E se lo desideri, puoi proteggere il tuo prezioso Apple Watch con la copertura per danni accidentali con soli 73 euro in più.

Apple Watch Series 8 (45mm): semplicemente l’Apple Watch migliore di sempre

Una delle novità più significative del nuovo Apple Watch è l’introduzione del doppio sensore di temperatura, in grado di monitorare con efficacia un eventuale discostamento tra la nostra temperatura e quella basale. Un’altra significativa novità è la possibilità di rilevare anche gli incidenti in auto (diciamo anche perché era già in grado di rilevare le cadute), e chiamare i soccorsi in automatico.

Per il resto è il “solito” Apple Watch, con un display capace di raggiungere il valore di 1.000 nits, materiali premium che gran parte della concorrenza può solo sognare e un’integrazione perfetta nell’ecosistema dorato di Apple. Insomma, è l’acquisto ideale se hai altri dispositivi della casa di Cupertino con te (iPhone, AirPods, iPad, MacBook, ecc.) e se vuoi provare l’esperienza migliore di sempre che un Apple Watch può offrire.

Non lasciarti sfuggire l’offerta del Fuoritutto di Unieuro, approfitta subito dello sconto di 50 euro e scegli se pagare in un’unica soluzione o in tre comode rate a interessi zero. Le spese di spedizione sono gratuite e la consegna è prevista a partire dal 15 gennaio (se preferisci, puoi anche andare a ritirarlo in negozio).

